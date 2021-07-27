Kamboçya, Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti
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Kamboçya, Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti

Kamboçya, Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kamboçyalı yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastladı.

Kamboçyalı yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastladı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerinden 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

Kamboçya, sene başında Kovid-19 vakaları arttığı sırada Hindistan ile ithalatı geçici olarak askıya almış ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen haftalarda ticareti tekrar başlatmıştı.

Ülkede şubat ayında başlayan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin toplandığı "Worldometer" internet sitesine göre, Kamboçya'da vaka sayısı 74 bin 386'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1324'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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