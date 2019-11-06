Kamboçya Endonezya'dan muhalif siyasetçinin sınır dışı edilmesini istedi

06.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:16

Kamboçya, 2017'de kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketinin (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua'nın Endonezya'dan sınır dışı edilmesini istedi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Kamboçya'nın Cakarta Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'da olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan CNRM'nin Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili mu Sochua'nın gözaltına alınarak Kamboçya'ya gönderilmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kamboçya Mahkemesinin, yasal olarak seçilmiş bir hükümeti devirme peşinde olduğu suçlamasıyla hakkında tutuklama emri çıkardığı Sochua'ya Endonezya'nın giriş izni vermesinin de talihsizlik olduğu ifade edildi.

Kamboçya'nın Cakarta Büyükelçisi Hor Nambora da siyasi suçlu olarak nitelendirdiği Sochua'yı ABD pasaportu ile ülkeye turist gibi girerek Endonezyalı yetkilileri yanlış yönlendirmekle suçladı.

Öte yandan Sochua, başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, kendi durumunda olanların komşu ülkelerin yardımıyla Kamboçya'ya güvenli şekilde geçebilmesini ve Kamboçya'da yasal yaptırıma uğramadan serbest dolaşım sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

Sochua, daha önce Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanına 20 Ekim'de indiğini ancak ülkeye girişinin engellendiğini açıklamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan O-ça da yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduklarını belirterek, halen Fransa'da bulunan CNRM'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy'nin partisindeki diğer siyasetçilerle ülkelerine dönmek için transit geçiş talebinde bulunduğunu ancak geri çevirdiklerini bildirmişti.

Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasp etmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Kaynak: AA