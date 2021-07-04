Kamboçya'da zehirli şarap içen 11 kişi öldü
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Kamboçya'da zehirli şarap içen 11 kişi öldü

Kamboçya'da zehirli şarap içen 11 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi hastanelik oldu.

Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kampot eyaletindeki bir cenaze töreninde zehirli şarap içildiğini açıkladı.

Cenaze töreninde ikram edilen pirinç şarabındaki zehirli madde, 11 kişinin ölümüne yol açtı.

Şaraptan içen 10'dan fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kamboçya'da zehirli şarap tüketimi, son 1 ayda en az 30 kişinin ölümüne yol açtı.

Düşük maliyeti nedeniyle pirinç şarabı Kamboçya'da düğün, cenaze ve festival gibi etkinliklerde sıklıkla tüketiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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