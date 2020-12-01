Kamboçya'da zehirli pirinç şarabı içen 7 kişi öldü
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Kamboçya'da zehirli pirinç şarabı içen 7 kişi öldü

01.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:48
Kamboçya'da zehirli pirinç şarabı içen 7 kişi öldü

Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen köylülerden 7'si hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi hastanelik oldu.

Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen köylülerden 7'si hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi hastanelik oldu.

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın, Kampong Chhnang eyaletinde meydana geldiği belirtildi.

Cenaze töreninde ikram edilen pirinç şarabındaki zehirli maddenin, 7 kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

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Şaraptan içen 130'dan fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatılması ve pirinç şarabı tüketiminin derhal durdurulması için köye uzman heyetin gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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