Kamboçya'da villada tutulan aslana el konuldu

Kamboçya'da bir villada tutulan aslanın görüntülerinin sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşılmasının ardından devlet aslana el koydu.

Kamboçya'da bir villada tutulan aslanın görüntülerinin sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşılmasının ardından devlet aslana el koydu.

The Guardian'ın haberinde, başkent Phnom Penh'teki bir villada yasa dışı olarak tutulan 70 kilogram ağırlığındaki 18 aylık aslanın köpek dişlerinin ve tırnaklarının söküldüğü belirtildi.

Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, aslanın Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiğini kaydetti.

Pheaktra, kimsenin vahşi hayvanları evcil hayvan olarak yetiştirme hakkı olmadığını vurgulayarak aslana el konulduğunu söyledi.

Aslanın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin nisandan beri araştırıldığı ifade edildi.

Yaban hayatı koruma amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Wildlife Alliance da aslanın tutulduğu ev koşullarının vahşi bir hayvan için uygun olmadığını, aslanın dişlerinin ve tırnaklarının sökülmesinin hayvanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer