Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürdü
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Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürdü

08.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:51
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürdü

Kamboçya'da 20 yıl önce sivrisineğin ayağını ısırdığı Bong Thet (27), tedavi edilemeyen amansız hastalığa yakalandı.

Kamboçya'da 20 yıl önce sivrisineğin ayağını ısırdığı Bong Thet (27), tedavi edilemeyen amansız hastalığa yakalandı. 5 kat ayağı büyüyen Thet için onlarca tedavi deneniyor.

Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet'in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu. Uzmanlar Thet'in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti. Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor. Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünuyası Thet için çare arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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