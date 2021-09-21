Kamboçya'da nesli tükenmekte olan timsah türünde yavrular bulundu - Haberler
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Kamboçya'da nesli tükenmekte olan timsah türünde yavrular bulundu

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Kamboçya'da nesli tükenmekte olan timsah türünde yavrular bulundu

Doğu Kamboçya'daki vahşi yaşam koruma alanında, dünyanın en nadir timsah türlerinden sekiz yavru bulundu.

Doğu Kamboçya'daki vahşi yaşam koruma alanında, dünyanın en nadir timsah türlerinden sekiz yavru bulundu.

Kamboçya Çevre Bakanlığı ve Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) ortak açıklamasında, çevrecilerin Siyam timsahı yavrularını eylül başlarında Srepok Yaban Hayatı Koruma Alanı'ndaki bir nehirde buldukları belirtildi.

Ekibin, timsah yavrularını, aylar önce ayak izlerini ve gübrelerini keşfettikleri yaşam alanlarını dört gün boyunca taradıktan sonra bulduğu ifade edildi.

Çevre Bakanı Say Samal keşfi "ümit verici bir haber" olarak değerlendirirken, WWF'den Milou Groenenberg "Kamboçya'daki ve dünyadaki türler için önemli bir bulgu" olarak nitelendirdi.

WWF'den yapılan açıklamada, bölgenin Srepok Yaban Hayatı Koruma Alanı korucuları tarafından korunduğu belirtildi.

Hükümet ve WWF'nin bölgede ortaklaşa on yıldan fazla süredir üreyen bir popülasyona dair kanıt aradıkları kaydedildi.

Çoğu Kamboçya'da olmak üzere vahşi doğada yalnızca 400 kadar Siyam timsahının kaldığına inanılıyor.

Daha önce Güneydoğu Asya'da yaygın olan bu timsah türü, 1990'larda kaçak avlanma, habitat tahribi ve diğer timsah türleri ile melezleme gibi faktörler nedeniyle ortadan kaybolmasının ardından Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kritik şekilde tehlike altında olarak listelenmişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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