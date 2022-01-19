Kamboçya'da muhalefet liderinin "vatana ihanet" davası sürüyor

PHNOM Kamboçya'da muhalefet lideri Kem Sokha'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen "vatana ihanet" davasında, iki yıl aradan sonra yargılanmasına başlandı.

Kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) lideri Kem Sokha, Eylül 2017'de ABD merkezli demokrasi yanlısı gruplardan tavsiye aldığını gösteren eski bir görüntüye dayanarak yargılanıyor.

"Vatana ihanet" suçundan yargılanan muhalefet lideri, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Muhalefet liderine yöneltilen vatana ihanet suçlaması, İktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri Başbakan Hun Sen'in ülkedeki muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik siyasi stratejinin parçası olarak görülüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Kem Sokha'nın Phnom Penh'de görülen davasının yaklaşık iki yıllık aradan sonra yeniden başlaması, bu düzmece, siyasi güdümlü suçlamaların her şeyden önce kendisine asla yöneltilmemesi gerektiği gerçeğini değiştirmiyor." ifadelerine yer verdi.

36 yıldır iktidarda bulunan Hun Sen, 2028'e kadar görevde kalmayı planlarken, iktidarı oğullarından birine devretmeyi onayladığını ifade etmişti.

Mahkeme süreci

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

Kamboçya'da mahkeme, 2017'de kapatılan CNRP'nin o dönemdeki lideri ve sekiz üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

CNRP'nin o dönemki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde, parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Rainsy'den orduya çağrı

Sürgündeki eski CNRP lideri Rainsy, 24 Eylül 2019'da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine, 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.