Kamboçya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 5 milyona ulaştı

Kamboçya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması planlanan 10 milyon kişiden 5 milyonuna aşı uygulandığı bildirildi.

Kamboçya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması planlanan 10 milyon kişiden 5 milyonuna aşı uygulandığı bildirildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, 5 milyonuncu Kovid-19 aşısının 70 yaşındaki bir çiftçiye yapıldığını belirtti.

Hun, ülkede aşılanması hedeflenen 10 milyon kişinin yarısına aşı yapıldığını ifade etti.

Öte yandan, ilerleyen günlerde Japonya'nın Kamboçya'ya 1 milyon doz aşı göndereceği bildirildi.

Kamboçya, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında şimdiye kadar 4,2 milyon doz Sinopharm, 7,5 milyon doz Sinovac ve 324 bin doz AstraZeneca aşısı aldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da son 24 saatte 830 kişide Kovid-19 tespit edildi, 28 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 62 bin 700'e, virüs kaynaklı ölüm sayısı 953'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm, 11 Mart 2021'de kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer