Kamboçya'da Kızıl Kmerlerin 'iki numarası' Nuon Chea 93 yaşında öldü

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'yı 1975-1979 yılları arasında yöneten ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan komünist Kızıl Kmerler rejiminin 'iki numarası' Nuon Chea 93 yaşında hapishanede yaşamını yitirdi.

Kamboçya'daki Birleşmiş Milletler destekli soykırım mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasımda soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Chea, hapishanede hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle