Kamboçya'da inşaat halindeki bina çöktü, 20 işçi enkaz altında kaldı
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Kamboçya'da inşaat halindeki bina çöktü, 20 işçi enkaz altında kaldı

PHNOM Kamboçya'nın güneyinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 20 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

03.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:20
Kamboçya'da inşaat halindeki bina çöktü, 20 işçi enkaz altında kaldı

PHNOM 'nın güneyinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 20 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Polis yetkilileri, başkent 'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasında inşaat halindeki yedi katlı bir binanın çöktüğünü, 20 işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Enkaz altından 5 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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