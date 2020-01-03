Kamboçya'da inşaat halindeki bina çöktü, 20 işçi enkaz altında kaldı

03.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:20

PHNOM Kamboçya'nın güneyinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 20 işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Polis yetkilileri, başkent Phnom Penh'in 170 kilometre güneybatısında yer alan Kep kasabasında inşaat halindeki yedi katlı bir binanın çöktüğünü, 20 işçinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Enkaz altından 5 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA