Kamboçya'da hüküm giyen otizmli genç serbest bırakıldı

PHNOM Kamboçya'da sosyal medyada hükümeti eleştiren paylaşımları nedeniyle 8 ay hapis cezası alan otizmli gencin serbest bırakıldığı bildirildi.

Otizmli genç Kak Sovannchhay, bir sohbet grubunda çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan muhalefet üyesi babasını savunduğu ve Başbakan Hun Sen'i eleştiren Facebook gönderilerini paylaştığı için haziran ayından bu yana tutuklu bulunuyordu.

Otizmli genç hapishanede geçirdiği süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 16 yaşındaki genç, başkent Phnom Penh'in dışında bulunan Prey Sar hapishanesinin önünde annesi ve destekçileri tarafından karşılandı.

Kak Sovannchhay, çevrim içi yorumları nedeniyle, 1 Kasım'da Phnom Penh Belediye Mahkemesince "suç işlemeye teşvik ve alenen hakaretten" suçlu bulunmuş ve 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İnsan hakları aktivistleri ve ABD'nin Kamboçya Büyükelçisi W. Patrick Murphy, karara tepki göstermişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyince atanan uzmanlar da mahkeme kararının ardından Kamboçya hükümetini muhalifleri susturmak için mahkeme sistemini "silah olarak kullanmakla" suçlamıştı.

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