Kamboçya'da fabrikaların çalışmalarının durması binlerce işçiyi etkiledi Kamboçya'da binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en az 18 fabrikanın çalışmalarının askıya alınmasından etkilendi.

Kamboçya'da binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en az 18 fabrikanın çalışmalarının askıya alınmasından etkilendi.

The Phnom Penh Post gazetesindeki habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Svay Rieng eyaleti Vali Yardımcısı Ros Pharith, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle çalışmaları askıya alınan 18 fabrikadaki 10 bin 628 işçinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Pharith, işçilerin hükümetten 40 dolar, iş verenlerden 30 dolar yardım alacağını, işlerini kaybetmeleri halinde ise hükümetin bu kişilere para desteği sağlayacağını kaydetti.

Bugüne kadar 141 Kovid-19 vakasına rastlanan ülkede, can kaybı rapor edilmedi.

Kaynak: AA