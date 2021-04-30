Kamboçya'da eski ulusal polis müdür yardımcısı, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 12 ay hapse mahkum edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da eski ulusal polis müdür yardımcısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezası aldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da eski ulusal polis müdür yardımcısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezası aldı.

Phnom Penh mahkemesi, eski müdür yardımcısı Ung Chanthuok'un başkentte 15-28 Nisan'da uygulanan kapanma sırasında iki arkadaşıyla içkili eğlence düzenleyerek tedbirleri ihlal ettiğine hükmetti.

Ung'un yanındaki iki kişiyi de 18'er ay hapse mahkum eden mahkeme, ayrıca tüm sanıklara 1250'şer dolar para cezası kesti.

Karantina tedbirlerini ihlalle suçlanmasının ardından görevden alınan Ung'un rütbeleri de geri alınmıştı.

Kamboçya parlamentosunun martta kabul ettiği yasa uyarınca karantina tedbirlerini ihlal edenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Şubata dek Kovid-19 salgınını büyük ölçüde kontrol altında tutan Kamboçya, bu tarihten itibaren vaka sayılarında ani bir artışla karşılaşmıştı. 20 Şubat'a dek yaklaşık 500 vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 12 bin 641'e kadar çıktı.

Nüfusu 17 milyona yaklaşan ülkede virüs nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin