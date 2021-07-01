Kamboçya'da Covid-19 salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka
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Kamboçya'da Covid-19 salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka

Kamboçya'da Covid-19 salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamboçya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte bin 130 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 51 bin 384'e yükseldi.

Kamboçya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte bin 130 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 51 bin 384'e yükseldi. Ülkede pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Korona virüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Kamboçya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte bin 130 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 51 bin 384'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 27 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 628'e ulaştı. Kamboçya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki vaka ve can kaybının, 3 Mayıs'ta tespit edilen 938 vaka ile 19 Haziran'da kayıtlara geçen 20 can kaybını geçtiği aktarıldı. Kamboçya'da pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka ve can kaybı sayısı kayıtlara geçmiş oldu. Bakanlık ayrıca, son 24 saatte 670 kişinin korona virüsünden iyileşmesiyle iyileşenlerin toplam sayısının 44 bin 858'e çıktığını açıkladı.

Ülkede, 10 Şubat'ta başlayan aşı kampanyasında şu ana kadar 4,1 milyonu bir doz, 2,99 milyonu iki doz olmak üzere toplam 7,9 milyon doz aşı uygulandı. Hükümet, yaklaşık 16 milyon nüfusun 10 milyonunu yılsonuna kadar aşılmayı hedefliyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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