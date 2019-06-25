Kamboçya'da çöken inşaat

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da mahkeme, ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 28 kişinin ölümüne neden olan 7 katlı inşaatın çökmesinden, inşaatla ilgisi olan 4 Çinliyi sorumlu tuttu.

Preah Sihanouk bölge mahkemesi, Çinli inşaat şirketine ait lüks konut projesinde, inşaat halindeki binanın çökmesiyle ilgili 4 Çin vatandaşını suçladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, bina sahibine "kasıtsız adam öldürme", "kasıtsız yaralamaya sebebiyet verme" ve "yaralanmaya yol açan cezayı ağırlaştırıcı sebepler"; müteahhite ve şantiye yöneticilerine de "bu suçlara iştirak suçlaması" yöneltildiği bildirildi.

Söz konusu 4 kişinin gözaltına alındığı ve cezayı ağırlaştırıcı sebepler suçlamasının 5 ila 10 yıl, kasıtsız cinayet suçlamasının da 3 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceği kaydedildi.

İnşaatın neden çöktüğüne ilişkin yetkililerce net bir açıklama yapılmadı.

26 kişi sağ kurtarıldı

Sihanoukville'de cumartesi günü çöken 7 katlı inşaatta hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaşırken sağ kurtulanların sayısı ise 26'ya çıkmıştı.

Çinli inşaat şirketine ait lüks konut projesinde yaşanan olayın işçiler uykudayken meydana geldiği, inşaatın bir bölümünü yatakhane olarak kullanan işçilerin göçük altında kaldığı kaydedilmişti.

Yetkililer, olayın yaşandığı sırada inşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydetmiş, yaralı işçilerden biri ise bu sayının 55-60 kişi olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA