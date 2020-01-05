Kamboçya'da çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya çıktı
Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir turist konaklama tesisinin çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
05.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:43
Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir turist konaklama tesisinin çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
Yerel basına konuşan Kep Valisi Ken Satha, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olduğunu, en az 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com