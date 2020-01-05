Kamboçya'da çöken binada ölü sayısı 36'ya çıktı

05.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:08

PHNOM Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir binanın önceki gün çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Yetkililer, Kep kasabasında cuma günü çöken inşaat halindeki binanın enkazında gece de devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu çok sayıda kişinin cesedine ulaşılmasıyla ölenlerin sayısının 36'ya çıktığını belirtti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, olayda 23 kişinin yaralı kurtulduğunu, kurtarma operasyonunun da sona erdiğini ifade etti.

Kasaba yetkilileri, enkaz altında kalarak yaşamını yitirenler arasında en az 13 kadın ve 6 çocuk bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kamboçya'da kadınların da inşaat işçisi olarak çalıştığı ve işçilerin ailesinin genellikle inşaat sahasında yaşadığı biliniyor.

Polis teşkilatının internet sayfasından dün yapılan açıklamada, çöken binanın sahibi olan ve inşaat işçilerini kiralayan Kamboçyalı çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirilmişti.



İnşaat halindeki binanın en üst katına çimento döküldüğü sırada çöktüğü ileri sürülmüştü.



Sihanoukville kentinde geçen yıl haziranda inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 28 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA