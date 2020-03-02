Kamboçya'da BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal eden petrol tankerine el konuldu

02.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:22

Kamboçya'da, Kamerun bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğu açıklandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Kuzey Kore bandıralı tankerle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kamerun bandıralı petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

Yetkililer, petrol tankerinin, soruşturma kapsamında Sihanoukville Limanı'nda tutulduğunu kaydetti.



Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BM Güvenlik Konseyi tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Kaynak: AA