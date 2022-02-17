Kamboçya'da, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi

PHNOM Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bu yıl Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Myanmar'dan katılım olmadı.

ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'ın toplantıya tam olarak katılmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sokhonn, "Ancak şimdilik, Myanmar ile ilişki kurmaya devam etme umudunu, özellikle de güven sağlama ve devam ettirme umudunu canlı tutmak istiyoruz." dedi.

Bakanlar arasında mutabakata varılarak Myanmar'ın toplantıyı gözlemci olarak dinlemesine izin verildiğini belirten Sokhonn, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing, Wunna Maung Lwin ve siyasi parti liderleriyle görüşmek için bir sonraki ay Myanmar'a gideceğini de söyledi.

Sokhonn, Myanmar'da Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ile ülke ordusunun onu bir terör örgütü olarak görmesine rağmen görüşmesi gerektiğine inandığını aktararak, "Myanmar NUG ile konuşmuyorsa, köprü olarak, kolaylaştırıcı olarak özel elçinin konuşmasına izin verin." ifadesini kullandı.

Sokhonn, ASEAN'ın artan jeopolitik gerilimler ve salgından acilen kurtulma ihtiyacı da dahil olmak üzere tartışacak başka önemli sorunları olduğunu ifade etti.

Kamboçyalı yetkililer, başkent Phnom Penh'deki toplantıya Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin'i davet etme konusunda bir uzlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

Bunun üzerine Myanmar'da hükümet yetkilileri, ASEAN dışişleri bakanlarının toplantılarına katılmayacaklarını ve siyasi olmayan bir temsilci gönderme davetini geri çevirdiklerini bildirmişti.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.