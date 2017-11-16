Kamboçya'da Ana Muhalefet Partisinin Kapatılması

Kamboçya'da Yüksek Mahkemenin, ana muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) kapatılması yönünde karar vermesinin ardından partinin sürgündeki eski lideri Sam Rainsy, uluslararası toplumun Başbakan Hun Sen hükümetiyle ilişkilerini koparması gerektiğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve milletvekilleriyle görüşmek üzere başkent Washington'da bulunan Rainsy, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararını, "demokrasinin ölüm haberi" şeklinde değerlendirdi.



Hükümetleri, "Hun Sen yönetiminin meşruiyetini tanımamaya" çağıran Rainsy, "Uluslararası toplum, ülkedeki tek muhalefet partisini kapatarak yaptığı hiç demokratik olmayan ve şok edici hareketinin ardından Hun Sen ile iş yapmamalı." ifadesini kullandı.



Rainsy, Trump yönetiminden de Kamboçya'ya daha fazla dikkat etmesini ve Kamboçyalı üst düzey yetkilileri hedef alan yaptırımlar uygulamasını istedi.



CNRP'nin, bir parti olarak "halkın iradesini" temsil etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Rainsy, "Uluslararası toplum, Hun Sen'in, Kamboçya'daki demokrasiyi öldürmesine izin vermeyecek." diye konuştu.



Başbakan Hun Sen ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) mensupları, son haftalarda partiyi hükümeti devirmek için darbe planlamakla suçluyordu.



Kamboçya'da mahkemenin başyargıcı Dith Munty, bugün, CNRP'nin kapatılmasına ve 118 parti üyesinin 5 yıl siyasetten men edilmesine 9 üyenin oy birliğiyle karar verdiğini açıklamıştı. CNRP Genel Başkan Yardımcısı mu Soçua, kararın demokrasiye darbe olduğunu belirtmişti.



Siyasi nedenlerle 2009'da Fransa'ya sürgüne giden Sam Rainsy, 2011'de aynı davadan gıyabi yargılanarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fransa'ya gittiğinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Rainsy, 2013'te Kral tarafından affedildikten sonra ülkesine dönmüştü. Dışişleri Bakanı Hor Namhong'a hakaret etmek suçlamasıyla 2015'te hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rainsy, geçen yıl ülkesini terk etmişti.



Rainsy dışında 20'den fazla parti üyesi siyasetçi de baskılar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.