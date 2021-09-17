Kamboçya'da 6-11 yaşlarındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılacak - Haberler
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Kamboçya'da 6-11 yaşlarındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılacak

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Kamboçya'da 6-11 yaşlarındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılacak

PHNOM Kamboçya'da aylardır okullara gidemeyen 6-11 yaşlarındaki çocuklara, yüz yüze eğitime dönebilmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasına karar verildi.

PHNOM Kamboçya'da aylardır okullara gidemeyen 6-11 yaşlarındaki çocuklara, yüz yüze eğitime dönebilmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasına karar verildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, torunlarına ve üst düzey yetkililerin genç aile üyelerine aşı yapılan etkinlikte, ülke çapında başlayan aşılama kampanyasını tanıttı.

Kamboçya'da yaşları 11'den büyük çocuklar da aşılanırken Hun Sen, sağlık yetkililerine 3-5 yaş arasındaki çocukların aşı olup olamayacaklarının değerlendirilmesi talimatını verdi.

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da, şubatta başlayan aşılama kampanyasında, aşılamaya uygun halkın yaklaşık yüzde 72'si en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamboçya'da 6-11 yaşlarındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılacak - Haberler
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