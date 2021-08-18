Kamboçya, Çin'in finanse ettiği barajın "enerji güvenliği" açısından önemli olduğunu açıkladı
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Kamboçya, Çin'in finanse ettiği barajın "enerji güvenliği" açısından önemli olduğunu açıkladı

Kamboçya, Çin'in finanse ettiği barajın 'enerji güvenliği' açısından önemli olduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Kamboçya, Çin'in finanse ettiği hidroelektrik santral projesinin ülkenin "enerji güvenliği" açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kamboçya, Çin'in finanse ettiği hidroelektrik santral projesinin ülkenin "enerji güvenliği" açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kamboçya Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bu ayın başında yayımladığı Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçası olan Lower Sesan II Barajıyla ilgili raporunun "asılsız" olduğu ifade edildi.

Raporun, insan haklarına ve ülke ekonomisine zarar verdiği vurgulanan açıklamada, HRW raporunun siyasi nedenlerle hazırlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, hükümetin tüm projeleri etkilerini en aza indirmek için dikkatlice değerlendirdiğini söyledi.

Örgütün raporunun Kamboçya'nın kalkınmasını engellemek için gizli bir siyasi gündeme hizmet ettiğini dile getiren Pheaktra, barajın uzun vadede temiz enerji üretecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliği de ayrı bir açıklamada, raporun yanıltıcı olduğunu belirterek, "Rapor bazı sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına, bazı muhaliflerin röportajlarına, bölgede yaşayan ve çoğunluğu temsil etmeyen insanların söylediklerine dayanıyor." ifadesini kullandı.

HRW, raporunda, Lower Sesan II Barajının yerli ve etnik azınlık toplumların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehlikeye atan bir felaket olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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