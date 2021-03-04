Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

04.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:42
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi aracılığıyla Hindistan tarafından bağışlanan aşıların ülkeye ulaşmasının ardından ilk doz aşısını yaptırdı.

PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi aracılığıyla Hindistan tarafından bağışlanan aşıların ülkeye ulaşmasının ardından ilk doz aşısını yaptırdı.

Başbakan Hun Sen, COVAX girişimi araçlığıyla Hindistan tarafından bağışlanan 324 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının teslim alınmasının ardından ilk doz aşısını vurdurdu.

Hun Sen 68 yaşında olmasından dolayı daha önce Çin tarafından bağışlanan 18-59 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilen Sinopharm aşısından faydalanamamıştı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı herhangi bir ölüm bildirilmezken, ilk aşı bağışı 7 Şubat'ta 600 bin doz Sinopharm aşısı ile Çin tarafından yapılmıştı.

Çin'den 400 bin doz aşı daha bekleyen Kamboçya'nın ayrıca Avustralya'dan da 3 milyon doz aşı bağışı alması bekleniyor.

Avustralya, 1 Şubat'ta Kamboçya'ya bağışlanmak üzere 3 milyon doz aşı için 28 milyon dolarlık ödenek ayrıldığını duyurmuştu.

Ülke ayrıca, COVAX girişiminden toplamda 7 milyon doz aşı sağlamayı umuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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