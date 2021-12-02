Kamboçya Başbakanı Hun Sen görevini oğluna devretmek istiyor

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, en büyük oğlunu yerine geçmesi konusunda desteklediğini söyledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Hun Sen, bir törende yaptığı konuşmada, "Hun Manet başbakan adaylarından biri ve babasından destek alıyor." dedi.

Hun Sen, Kamboçya Kraliyet Silahlı Kuvvetleri başkomutan yardımcısı ve piyade komutanı olan 44 yaşındaki oğlunun yönetime seçimle geleceğini belirterek bunun 10 yıl sonra olabileceğini ifade etti.

Kamboçya'nın 2023'te sandık başına gitmesi bekleniyor.

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten menedilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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