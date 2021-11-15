Kamboçya aşılama sürecini tamamlamış turistlere kapılarını açtı

PHNOM Kamboçya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uyguladığı kapanma tedbirlerinin ardından, bugün itibarıyla yabancıların ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Kovid-19'a karşı dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birine sahip Kamboçya, planlanan tarihten 2 hafta önce sınırlarını yabancılara açtı.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 30 Kasım olarak planlanan açılma tarihini 15 Kasım'a çekti. Aşılanma oranının yüzde 88'e çıktığı ülkede, hükümetin ekonominin bir an evvel canlandırılması için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Böylece, virüse karşı tam olarak aşılanmış yabancılar, son 72 saatte alınmış negatif test sonucuna sahip olmaları, ülkeye girişte tekrar test vermeleri ve testin negatif çıkması halinde karantinadan muaf tutulacak.

Kamboçya'da bugüne kadar 119 bin 588 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 2 bin 872 kişi hayatını kaybetti.

Tam aşılı turistler ticari uçuşlarla Hindistan'a gidebilecek

Hindistan da aşılama sürecini tamamlamış turistlerin tarifeli uçuşlarla ülkeye girişine izin verdi.

Yabancıların karantina tedbirlerinden muaf tutulması için son 72 saatte alınmış negatif test sonucuna sahip olmaları ve bazı durumlarda havalimanında test vermeleri gerekecek.

Hindistan, ülke çapında ilk Kovid-19 karantinasını uygulamaya başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez yabancı turistlerin ticari uçuşlarla ülkeye girmesine izin verdi.

Hindistan'da 15 Ekim'de, tam aşılanmış yabancıların özel uçuşlarla ülkeye girişine izin verilmişti.

Virüsün en kötü etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan'da 34 milyon 447 bin 536 kişi virüse yakalandı, 463 bin 655 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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