Kamboçya 74 Çinliyi Sınır Dışı Etti

PNOM Kamboçya, dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşını sınır dışı etti.



Kamboçya İçişleri Bakanlığı Göç Soruşturma Bürosu Başkanı General Ouk Haiseila, internet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.



General Ouk, şüphelilerin Çin'in gönderdiği uçakla ülkelerine gönderildiğini belirtti.



Kamboçya, 2012'den bu yana en az 982 Çin ve Tayvanlıyı Çin'e iade etti.