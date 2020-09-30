Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü
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Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü

30.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:01
Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü.

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

Böylece dengelenme döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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