Kamanlı Gençlerden Okul Müdürlerine Hediye

Kaman Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri, ilçede bulunan okul müdürlerini ziyaret ederek hediye verdi.

Gençlik Merkezi'nde görev yapan gençler, farklı bir etkinlik yaparak Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri okul müdürlerine isimlerinin yazılı olduğu bardak hediye etti.

Müdürlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayan gençler, Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türker Korkut'a da hediye takdim etti.

Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler tarafından yapılan ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Korkut, bu özel günde hatırlanmanın kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan ise, Hz.Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözünü hatırlatarak, "Öğrenmek beşikten mezara kadar giden bir süreçtir. Bizlere sadece okuma yazmayı değil hayata karşı mücadele etmeyi de öğreten değerli öğretmenlerimizi bu özel günlerinde ziyaret edip onları mutlu etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaman Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede bulunan okul müdürlerini ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı ve bu günün anısına üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu kupa bardakları hediye etti.

Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler tarafından yapılan ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Korkut, bu özel günde hatırlanmanın kendilerine yettiğini dile getirdi.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan ise, Hz.Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözünü hatırlatarak, "Öğrenmek beşikten mezara kadar giden bir süreçtir. Bizlere sadece okuma yazmayı değil hayata karşı mücadele etmeyi de öğreten değerli öğretmenlerimizi bu özel günlerinde ziyaret edip onları mutlu etmek istedik." diye konuştu.