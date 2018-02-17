Kamanlı Gençlerden Kızılay'a Kan Bağışı

Kaman Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençler, Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

Kaman Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençler, Kızılay'ın Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu kan bağış merkezine "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında kan verdi.

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Rıza Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı yapmanın hem vücut sağlığı açısından hem de kan ihtiyacı olan kişilere destek vermek yönü ile önemli olduğunu söyledi.

Ekici, "15 gönüllü gencimiz ve Gençlik Merkezindeki personeller ile beraber sadece ülkemiz için değil dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan her yere ulaşan Kızılay'a destek vermek istedik. Kan ihtiyacını az da olsa karşılamaya çalıştık." diye konuştu.