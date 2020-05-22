Kamança ustası Mark Eliyahu online konser verdi
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Kamança ustası Mark Eliyahu online konser verdi

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Zorlu PSM'nin Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında hayranlarıyla buluştu.

Kamança ustası Mark Eliyahu online konser verdi
22.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:25

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Zorlu PSM'nin Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında hayranlarıyla buluştu.

Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Eliyahu, canlı yayında "Drops", "Open Sky", "Grateful" ve "Nefes Yerine"nin de arasında bulunduğu eserleri çaldı.

Yakın zamanda hayranlarıyla tekrar bir araya gelmeyi umduğunu ifade eden Eliyahu, "Sizi çok özledik. Bu gece burada sizinle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize katıldığınız için teşekkürler." dedi.

Zorlu PSM'de konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçıya, yaklaşık 45 dakika süren canlı performansta klavyede Haim Weiss eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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