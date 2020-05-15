Kaman'da zabıtadan ramazan denetimi Kırşehir'in Kaman ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayında market ve fırın denetimlerine devam ediyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayında market ve fırın denetimlerine devam ediyor.

Kaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, market ve fırınlarda fiyat, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe tedbirleri denetlendi.

Denetimlerde, temizlik, gramaj eksikliği, ürün tarihleri konularındaki kontrollerin ardından bazı işletmelere ceza uygulandı, bazılarına uyarıda bulunuldu.

Belediye Başkanı Necati Çolak, halkın sağlığı ve huzuru için denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktardı.

Çolak, "Ramazan ayında vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda ve tatlı üretim noktalarını denetliyoruz. Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri, hemşehrilerimizin sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA