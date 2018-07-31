Kaman'da Uyuşturucu Operasyonu
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, evinde içime hazır uyuşturucu madde bulundurduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, evinde içime hazır uyuşturucu madde bulundurduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurulduğu iddiası üzerine Sarıuşağı Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Yurt dışından geldiği belirlenen M.E'nin (25) evinde yapılan aramada 5 paket halinde satışa hazır 40 gram esrar maddesi, 2 av tüfeği ve 1 tane kuru sıkı tabanca bulundu.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. M.E, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.