Kaman'da Kumar Operasyonu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kahvehaneye yapılan kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı bir mahallede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine kahvehaneye operasyon düzenledi.



Yapılan baskında, kumar oynadıkları iddia edilen 4 kişi ile iş yeri sahibi S.U. gözaltına alındı.



Kumar oynanan masadaki paralara el koyan ekipler, kumar oynayan kişilere idari para cezası uyguladı, kahvehane sahibi S.U. hakkında adli işlem başlattı.