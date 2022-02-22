Kaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Savcılı Kışla köyünde Osman D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin yardımıyla yangını söndürmeye çalışan Osman D'nin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Güvenlik tedbiri alan jandarma ekibi, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel