Kaman'da 'Ceviz Şekeri' Üretildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde genç müteşebbisler Kaman cevizinden 'ceviz şekeri' üretti.

Hacı ve Aykut Çakır kardeşler, ceviz içini andıran ve değişik geometrik şekillerde süt, kakao, çikolata kullanılan ceviz şekeri satışa sunuldu. Kaman Cevizi'nin kuru yemiş olarak tüketilmesinin haricinde katma değeri yüksek ürünler olarak pazarlanabilmesi için araştırmalar yaptıklarını dile getiren Hacı Çakır, "Hem ilçe halkının damak tadına hitap edecek hem de hediyelik olarak satılacak bir ürün piyasa sürdük. İnşallah beğenilir" dedi.

Çakır kardeşler, dünyaca ünlü Kaman cevizinden çikolata, kurabiye, kolonya gibi birçok ürün üretmişti. - KIRŞEHİR