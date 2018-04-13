Kaman Cevizinde "Aşı ile Çoğaltma" Dönemi

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde, mevsimin uygun hale gelmesiyle yerli ve yabancı çeşitlerde aşılama çalışmaları başladı.

Kapama ceviz bahçeleri ve seralarda en iyi verimi elde etmek için yapılan aşılama işlemi ilkbahar mevsiminde gerçekleştiriliyor.

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede aşı döneminin başladığını ifade ederek, Kaman-1, Kaman-5 gibi yerli cevizlerin yanında yabancı tür cevizlere de aşı yaptıklarını söyledi.

Örtü altı ve sera üretimlerinde bu sene 10 bin ceviz fidesine aşı yamayı hedeflediklerini aktaran Göçmen, bunun yarısını Kaman-1 ve Kaman-5 ceviz türlerinin oluşturduğunu dile getirdi.

Kendisine ait ceviz bahçesinde 4 bin fideye aşılama çalışması yaptığını anlatan Göçmen, "Kaman'da aşılama ile çoğaltma çalışmaları sürüyor. Kaman dışından birçok ilden büyük talep geliyor. Kapasitemizi her ne kadar arttırmaya çalışsak da Kaman'da aşı dönemi bir ay sürüyor. Kaman genelinde bu süre içinde en fazla 20-25 bin kadar ceviz fidesi aşılanabiliyor." dedi.

İl dışından da çok sayıda ceviz aşısı talebi aldıklarını da aktaran Göçmen, "İmkanlarımız ve zamanımızın yettiği kadarıyla elemanlarımızı gönderiyoruz. Gittiğimiz yerlerde yanlış aşılamadan kaynaklanan durumlar var. Biz onların ceviz türü ve aşı çeşidi değişimini yapıyoruz."diye konuştu.