Kaman cevizi coğrafi işaret yolunda Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Kaman cevizine kısa sürede coğrafi işaret alınacağını bildirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Kaman cevizine kısa sürede coğrafi işaret alınacağını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, Kaman cevizine coğrafi işaret alınması için tescil ilanına çıkıldığını anımsattı.

Bölgede ceviz denilince akla Kaman'ın geldiğini aktaran Şahin, iç yapısı, özellikleri itibarıyla yerli ve yabancı ceviz türlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret alınan ürünlerinin daha fazla talep gördüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kaman cevizinin bitkisel, fiziksel ve kimyasal özellikleri diğer yerli ve yabancı cevizlerden farklıdır. Kaman ilçesinin tohum, toprak ve iklim açısından üstün özellikler taşıdığı, burada yetiştirilen cevizlerin kalitesi ile ön plana çıkmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumunun temmuz ayı bülteninde Kaman cevizi ile ilgili ilana çıkıldı. Üç aylık ilan süresi sonunda Kaman cevizi coğrafi işaret olarak tescil edilecek. Coğrafi işaret alan ürünler, bilindiği gibi Avrupa'da yüzde 30 daha fazla fiyatlara satılmaktadır. Bu çalışma ile cevize olan ilgi de artarak gelişecektir. İşaretin alınması ile üreticilerimizin kazancı artacak, Kaman cevizinin bilinirliği ve marka değeri de yükselecek."

Kaynak: AA