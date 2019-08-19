Kaman Ailesi'nin mutlu günü

19.08.2019 17:02

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaman çiftinin nikahını kıydı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ali Kaman'ın oğlu Yusuf Kaman, Sevda Ezer ile dünya evine girdi. Yusuf Kaman ile Sevda Ezer'in nikahını ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Başkan Büyükkılıç çifte mutluluklar diledi.

Nikaha, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çiftin yakınları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA