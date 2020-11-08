Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık"

08.11.2020 01:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 02:49

Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık" ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü.

Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık"

WASHINGTON - ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü. Harris, Biden'a müjdeyi "Başardık" diye verdi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya'da Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden'ı arayıp müjdeyi verdi. Harris, telefonla görüştüğü Biden'a " başardık. ABD'nin bir sonraki başkanı sen olacaksın" dedi.

Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: 'Başardık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti
MHP İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Orhan Veli Uğur Mumcu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 02:49:05. #1.15#
title