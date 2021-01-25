Kamala Harris Tarih Yazdı

3 Kasım'da Joe Biden ile birlikte girdiği seçim yarışından zaferle çıkan Kamala Harris, Amerika'nın ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçti. Göçmen bir ailenin kızı olan Harris aynı zamanda Amerika'nın ilk Asya ve siyah kökenli siyah başkan yardımcısı olarak da bir ilke imza attı

Kaynak: DailyMotion.com