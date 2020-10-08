Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kaç yaşındadır? Amerikalı avukat ve politikacı olan Kamala Harris hayatı?

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KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Devi Harris 20 Ekim 1964 yılında Klifornaya da dünyaya gelmiştir. Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır.[

Amerikalı avukat ve politikacı. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise Demokrat Parti (DP)'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.