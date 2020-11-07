Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi!

ABD seçim sonuçlarına göre Demokratların adayı Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. Biden'in seçimleri kazanmasıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris oldu. Harris bu görevde ilk kadın ve ilk siyahi Hint asıllı başkan yardımcısı olacak. Peki, Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi!

ABD'de 3 Kasım Salı günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Joe Biden kazandı. Sonuçların ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olacak. Kamala Harris kimdir? İşte, Kamala Harris hayatı ve biyografisi!

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Eşi: Douglas Emhoff (e. 2014)

Doğum tarihi: 20 Ekim 1964 (56 yıl yaşında), Oakland Medical Center, Oakland, Kaliforniya, ABD

Önceki görevi: Attorney General of California (2011–2017)

Eğitim: UC Hastings College of the Law (1989), Howard Üniversitesi (1986), Westmount High School (1981)

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964; Oakland, Kaliforniya),Amerikalı avukat ve politikacı. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise DP'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.