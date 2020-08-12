Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi! ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamal Harris'i aday gösterdi. Yaşanan gelişme sonrası Kamala Harris kimdir ve Kamala Harris hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcı olarak belirlediğini duyurdu. Harris, başkan yardımcılığı için yarışan ilk siyah kadın oldu. Dünya gündemine kendine yer bulan konu sonrası Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi konuları merak edildi.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ekim 1964

Kaç yaşında: 55 yaşında

Nereli: Oakland, Kaliforniya, ABD

Boy: 1,57 m

Eğitim: UC Hastings College of the Law (1989), Howard Üniversitesi (1986), Westmount High School

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964), Amerikalı avukat. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir.

Oakland, Kaliforniya doğumludur.

Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.