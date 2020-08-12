Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi!

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamal Harris'i aday gösterdi. Yaşanan gelişme sonrası Kamala Harris kimdir ve Kamala Harris hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi!
12.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:07

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcı olarak belirlediğini duyurdu. Harris, başkan yardımcılığı için yarışan ilk siyah kadın oldu. Dünya gündemine kendine yer bulan konu sonrası Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi konuları merak edildi.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ekim 1964

Kaç yaşında: 55 yaşında

Nereli: Oakland, Kaliforniya, ABD

Boy: 1,57 m

Eğitim: UC Hastings College of the Law (1989), Howard Üniversitesi (1986), Westmount High School

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964), Amerikalı avukat. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir.

Oakland, Kaliforniya doğumludur.

Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

İlgili Haberler

Erol Bulut kimdir? Erol Bulut hayatı ve biyografisi!
Erol Bulut kimdir? Erol Bulut hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge Sağın hayatı ve biyografisi!
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu

Manşet

Haberler

Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Magazin
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Ekonomi
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Prof. Dr. Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Maske takmak yüzde 5'ler civarındaydı
Prof. Dr. Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Maske takmak yüzde 5'ler civarındaydı
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Merve Boluğur Murat Dalkılıç İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Kamala Harris kimdir? Kamala Harris hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 10:25:26. #1.15#
title