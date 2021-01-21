Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff kimdir? Douglas Emhoff kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kamala Harris, Başkan Yardımcısı seçilen ilk Siyah ve ilk Asyalı-Amerikalı kadın olarak çığır açtı. Peki Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff kimdir? Douglas Emhoff kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Kamala Harris, Başkan Yardımcısı seçilen ilk Siyah ve ilk Asyalı-Amerikalı kadın olarak çığır açtı. Kocası Douglas Emhoff, ülkenin ilk İkinci Beyefendisi olmaya hazırlanıyor. Burada, Emhoff'un geçmişine bir göz atıyoruz ve eşinin siyasi kariyeri için tutarlı desteğini listeliyoruz.

DOUGLAS EMHOFF KİMDİR?

Douglas Craig Emhoff (d. 13 Ekim 1964), Amerikan hukukçu. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris'in eşidir.

Seçilmiş başkan Joe Biden'ın yardımcılığını yapacak olan Harris'in 20 Ocak 2021 tarihinde görevine başlamasıyla Emhoff, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk "second gentleman"ı (başkan yardımcısı erkek eşi) ve ülke tarihinde göreve gelmiş bir başkan yardımcısının ya da başkanın ilk Yahudi eşi olacaktır.