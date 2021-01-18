Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti
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Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti

18.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:42
Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti

ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü başkan yardımcılığı görevine başlayacak olan Kamala Harris, California Senatörlüğü görevinden istifa etti.

ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü başkan yardımcılığı görevine başlayacak olan Kamala Harris, California Senatörlüğü görevinden istifa etti.

Senatörlük görevini 4 yıldır sürdüren Harris, California Valisi Gavin Newsom'a istifa mektubunu gönderdi.

Mektupta, bugünden itibaren senatörlük görevinden istifa ettiğini belirten Harris, son 4 yılda California halkına hizmet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Harris, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görevine başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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