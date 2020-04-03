Kalyon Holding'den koranavirüs mücadele kampanyalarına 13 milyon liralık destek Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası'na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.

Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası'na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.

Kalyon Holding'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ülkede toplumsal hayatı olumsuz etkilediği bir dönemden geçildiği belirtildi.

Devletin, bu süreçte ilk günden itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla milletin yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Biz de Kalyon Holding olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık. Koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kalyon Holding olarak 6 milyon lira, İstanbul Valiliği koordinasyonunda başlatılan 'Vefa Kolileri Kampanyası' için de 7 milyon lira olmak üzere toplam 13 milyon lira bağışladık." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA