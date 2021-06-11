Kalyon Holding, 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacak
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Kalyon Holding, 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacak

Kalyon Holding, 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacak
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacaklarını bildirdi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacaklarını bildirdi.

Kalyoncu, Karapınar Güneş Santrali Birinci Faz Teknik Gezi ve SCADA Binası Temel Atma Programı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl 19 Ağustos'ta Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını anımsattı.

Aynı gün 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk panel montajına başladıklarını ifade eden Kalyoncu, aradan geçen 9 ayda 700 bin panelin montajının tamamlandığını kaydetti.

Kalyoncu, böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'unun tamamlandığını dile getirerek, "Santralimizin birinci fazını Allah'ın izniyle tamamlamış olduk. Böylelikle, şimdiden santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." dedi.

Ekonomiye fayda sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Kalyoncu, "Birinci fazını tamamladığımız santralimizin yatırım bedeli 1 milyar dolar. Bildiğiniz üzere Ankara'daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Dile kolay, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırımı Allah'ın izniyle 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Santral, 400 milyon dolarlık döviz çıkışını engelleyecek"

Santralin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Türkiye'de güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracağını ifade eden Kalyoncu, "Fabrikamız ve santralimiz yıllık 1,5 milyon ton karbon emisyonunu ve yaklaşık 400 milyon dolarlık döviz çıkışını önleyecek." dedi.

Kalyoncu, santralin yönetim binası SCADA Merkezi'nin de temelini attıklarını belirterek, "Tasarımını bir mimari yarışmayla belirlediğimiz SCADA Merkezi, yalnızca bir yönetim binası değil, Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek. Geleceği, teknolojiyi ve yenilenebilir enerjinin değerini temsil eden bu görkemli yapı burada yükseldiğinde açılışı için de inşallah yeniden sizlerle bir araya geleceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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Kalyon Holding, 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacak - Haberler Ekonomi
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