Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık... - Haberler Ekonomi
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Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık...

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık...

Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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