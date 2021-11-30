Kalyon Enerji'den Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

KALYON Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü" dedi.

Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası(TSKB) ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

"2022 YILININ SONUNA GELMEDEN TAM KAPASİTEYLE DEVREYE ALMIŞ OLACAĞIZ"

"GÜNEŞİMİZ BİR, GELECEĞİMİZ BİR, ENERJİMİZ MİLLİ, GELECEĞİMİZ GÜÇLÜ"

KALYON KARAPINAR ENERJİ SANTRALİ